 غدا.. الجامعة العربية تشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بالرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. الجامعة العربية تشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بالرياض

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 9:49 ص
تُشارك جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" والذي سيعقد غدا الخميس في الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ بوفد برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي وذلك نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وقال السفير خليل الذوادي في تصريح له اليوم الأربعاء، إن هذه المشاركة تأتي بناء على الدعوة الموجهة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في الاجتماع الوزاري غدا.

وأضاف السفير الذوادي أن الاجتماع يشكل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها تنظيم "داعش" الإرهابي.

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