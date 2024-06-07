ماركا الإسبانية عن مشروع الأهلي: حلم عمر لطفي يصبح حقيقة

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على مشروع القرن في النادي الأهلي، الخاص بتدشين المدينة الرياضية في الشيخ زايد.

وعنونت صحيفة ماركا الإسبانية: "القلعة الحمراء.. حلم عمر لطفي أصبح حقيقة واسم النادي الأهلي المصري يتردد حول العالم".

وأضافت: "في إعلان بالغ الأهمية لامس قلوب الملايين من الجماهير، كشفت شركة القلعة الحمراء بفخر أنها وقعت اتفاقية إطارية لقيادة إنشاء المدينة الرياضية للنادي الأهلي التي طال انتظارها".

وتابعت: "هذا المشروع، المسمى بـ القلعة الحمراء، لا يهدف فقط إلى إعادة تعريف المشهد الرياضي المصري، ولكن أيضًا لتحقيق الحلم الذي طالما اعتز به مشجعو الأهلي لسنوات عديدة".

وأكملت: "في داخل مدينة الشيخ زايد، سيتم بناء ملعب الأهلي الجديد الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج، ليصبح رمزًا جديدًا لثقافة النادي وشغف قاعدته الجماهيرية العريضة.. هذا الملعب ليس مجرد هيكل؛ هي شهادة على دعم وحماس جماهير الأهلي الذي لا يتزعزع".

وواصلت: "بالنسبة لجماهير الأهلي المخلصة، هذا الإعلان لا يتعلق فقط بملعب جديد أو مدينة رياضية؛ لكنه تحقيق حلم طويل الأمد. يتعلق الأمر بمشاهدة ظهور معلم بارز من شأنه أن يتردد صداه مع الهتافات والآمال والانتصارات لمعالم لا تعد ولا تحصى قادمة.. تمثل المدينة الرياضية للنادي الأهلي نقطة تحول، والتزامًا بإحداث تنمية مستدامة ومؤثرة تتجاوز الحدود".

وأتمت صحيفة ماركا: "من خلال دمج البنية التحتية المتقدمة مع نهج مبتكر، تهدف القلعة الحمراء إلى خلق بيئة تتلاقى فيها الرياضة والتعليم والرعاية الصحية لتمكين الناس ودفع التقدم الجماعي، ومع بدء أعمال البناء في الأشهر المقبلة، تتطلع الشركة إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء والمجتمع المحلي لتحقيق هذا المشروع المثالي في أقرب وقت ممكن.. القلعة الحمراء لا تهدف فقط إلى بناء مدينة رياضية، بل مشروع أكبر سينمو في المستقبل".