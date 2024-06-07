 فيديو - محمد صلاح يرقص مع الجماهير بعد الفوز على بوركينا فاسو - بوابة الشروق
الجمعة 7 يونيو 2024 3:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فيديو - محمد صلاح يرقص مع الجماهير بعد الفوز على بوركينا فاسو

الشروق
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 3:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 3:33 ص

قام محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي بالرقص مع الجماهير المصرية، بعد فوز المنتخب على بوركينا فاسو، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على إستاد القاهرة مساء أمس الخميس، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتوجه محمد صلاح بعد نهاية المباراة لمدرجات الدرجة الثالثة، لتحية الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة، قبل أن يحتفل معهم بالرقص، وغادر بعدها إلى غرفة خلع الملابس.

وكان محمد صلاح قد شارك في جميع دقائق اللعب خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو، وظهر بشكل جيد، وتمكن من صناعة العديد من الفرص للفراعنة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك