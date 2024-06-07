صور - أسرة حسام حسن تدعم المنتخب في مباراة بوركينا فاسو

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حرصت أسرة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على حضور مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو، التي أُقيمت ضمن منافسات تصفيات بطولة كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على إستاد القاهرة مساء الخميس، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتواجدت زوجة حسام حسن ونجليهما في مدرجات استاد القاهرة لدعم منتخب مصر خلال مباراة بوركينا فاسو، بالإضافة لبعض أفراد الأسرة الآخرين.

والتقطت أسرة حسام حسن بعض الصور التذكارية في الملعب، بالإضافة لصور أخرى جمعتهم ببعض الفنانين، ومنهم هالة صدقي وأشرف زكي وغيرهم.