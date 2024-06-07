شهد مصطفى تحقق ذهبية بطولة العالم للمواي تاي باليونان

فازت البطلة المصرية شهد مصطفى سيد بالميدالية الذهبية ضمن منافسات فئة ذوي الهمم ببطولة العالم للمواي تاي للكبار المقامة في اليونان خلال الفترة من 31 مايو إلى 10 يونيو.

وعلى مدار مشوار شهد مصطفى في المنافسات نجحت في التغلب على أبطال من دول السعودية واليونان وانجلترا وتايلاند وحققت أعلى درجة خلال المباريات بواقع 9.6 درجة لتحصد من خلالها الميدالية الذهبية والمركز الأول.

وقدم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي الشكر إلى اللاعبه بعد تمكنها من حصد الميدالية الذهبية وإضافتها إلى سجل بطولاتها بعد أن حصد مؤخرا الميدالية البرونزية في دورة الألعاب القتالية التي أقيمت في الرياض.

وتابع أن مصر من اوائل التي شاركت في فئة ذوي الهمم في بطولة العالم وذلك ضمن توجهات الدولة بإفساح المجال للأبطال من ذوي الهمم للمشاركة في مختلف البطولات الأمر الذي يلقى دعما رئيسي من القيادة السياسية مؤكدا أن القادرون باختلاف هم أحد أعمدة الاتحاد المصري للمواي تاي.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن اللعبة قدمت أداءً جيدا للغاية لما حققته من انجاز كبير خلال البطولة جعلها تحصد المركز الأول والميدالية الذهبية متفوقة على عدد كبير من اللاعبات المشاركات في بطولة العالم.