جوميز يكتفي بوديتي الزمالك أمام النصر والبنك الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غداً السبت من التدريبات عقب خوض ودية البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

واكتفى الجهاز الفني بالوديتين ضد كل من النصر والبنك الأهلي، حيث سيواصل الفترة المقبلة تدريباته اليومية بشكل طبيعي.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.