أوكرانيا: سقوط ضحايا في أقوى هجوم روسي على خاركيف شرقي البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط العديد من الضحايا في وقت مبكر، اليوم السبت، في أعقاب غارات جوية روسية عنيفة على مدينة خاركيف، بشرق البلاد.

وأفاد عمدة المدينة إيهور تيريخوف، في منشور عبر تطبيق تليجرام، بمقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 17، في ما وصفه بأنه "أقوى هجوم" روسي على المدينة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقال تيريخوف إن خاركيف تعرضت للقصف بـ 48 مُسيرة طراز "شاهد"، وصاروخين وأربع قنابل موجهة.

وتابع: "تتعرض خاركيف لأقوى هجوم في تاريخ الحرب الشاملة بأكمله".

وخلال مسار الحرب الأوكرانية، التي دخلت عامها الرابع في فبراير الماضي، ضمت روسيا بشكل غير قانوني أربع مناطق تقع شرقي أوكرانيا، أضافتها إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالقوة، من أوكرانيا أيضا، في عام 2014.

وتقع منطقة خاركيف على حدود خط الجبهة من الشرق، والحدود الروسية من الشمال، وغالبا ما تكون هدفا للهجمات الروسية.