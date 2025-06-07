أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تقريرًا حول الأوضاع في قطاع غزة، مساء اليوم السبت.

وذكرت أن منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 4 يونيو الجاري قُتل ما لا يقل عن 54.607 فلسطينيين وأصيب 125.341 آخرون، كما تم تأكيد مقتل أكثر من 310 من موظفي الأونروا خلال نفس الفترة.

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تسمح للأونروا بإدخال أي إمدادات منذ أكثر من ثلاثة أشهر وذلك بعد قرابة 80 يومًا من الحصار المفروض على دخول المساعدات، في المقابل سُمح بإدخال كميات محدودة لبعض الوكالات منذ 19 مايو.

كما أفادت بعرقلة السلطات الإسرائيلية لغالبية عمليات نقل المساعدات المخطط لها؛ فمن بين 75 عملية نقل مخطط لها بين 28 مايو إلى3 يونيو، تم منع 44، وعرقلة 11 ، وتسهيل 18 فقط، ومن بين 276 حركة مساعدات مخطط لها في مايو؛ رفضت 156 وعرقلة 33.

وسلطت الضوء على خطورة آلية توزيع المساعدات ذات الطابع العسكري، مشيرة إلى وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، لتوزيع المساعدات في غزة بأنه أصبح «مصيدة للموت».

وتطرقت الوكالة إلى تدهور الحالة التغذوية للأطفال، بعدما أظهر فحص 46.738 طفلا دون سن الخامسة في النصف الثاني من مايو، تشخيص 2.733 طفلا بسوء التغذية الحاد، بزيادة عن نسبة 4.7% في النصف الأول من الشهر، كما تعاني الخدمات الطبية للأونروا نقصًا حادًا ونفاد 47% من الإمدادات الأساسية، ومن المتوقع أن ينفد 22% أخرى في أقل من شهرين.

وأوضح أن أكثر من أربعة أخماس82% من قطاع غزة - البالغ مساحته حوالي 365 كيلومتر مربع- يخضع لأوامر نزوح إسرائيلية فعالة، لافتة إلى إصدار ما لا يقل عن 35 أمر نزوح منذ 18 مارس؛ أثرت على حوالي 277.6 كيلومتر مربع.

وأضافت أن الأمم المتحدة تقدر نزوح أكثر من 640 ألف شخص مجددًا منذ منتصف مارس، بينهم أكثر من 200 ألف في الفترة ما بين 15 مايو و3 يونيو وحدها، كما تضرر أو وقع ما لا يقل عن 182 منشأة تابعة للأونروا - نصف منشآتها- ضمن المناطق المتأثرة بأوامر النزوح أو العمليات العسكرية.

وأكدت أن ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص بحوالي 90% من السكان نزحوا خلال الحرب، بعضهم 10 مرات أو أكثر.

وأشارت إلى أن جميع موظفي الأونروا الدوليين ممنوعون الآن من دخول قطاع غزة منذ مغادرة القلة القليلة المتبقية في أعقاب قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يواصل حوالي 12 ألف موظف فلسطيني في غزة تقديم الخدمات والمساعدة لجميع السكان المحتاجين.