إقامة مقلب قمامة جديد بمدينة نويبع لإنهاء معاناة المواطنين من تصاعد الأدخنة

أجرى اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء، جولة تفقدية للأماكن المقترحة كبدائل لمقلب القمامة الحالي، يرافقه بعض المشايخ، وممثلون عن الإدارة الهندسية ورؤساء القطاعات وجمعية حماية البيئة.

وقال رئيس المدينة، إنَّه يجري مراعاة كل الاشتراطات الصحية والبيئية في اختيار الموقع، بحيث لا يؤثر سلبًا على الطبيعة الخلابة للمدينة؛ لإنهاء معاناة المواطنين من تصاعد الأدخنة.

وأكد أنه يجري إشراك كل الجهات المعنية، ووضع جميع الملاحظات في الاعتبار بما يتناسب مع خطة التوسع العمراني للمدينة؛ لضمان عزل المقلب عن الكتل السكنية.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم الأحد، أنه سيجري توفير كاميرات مراقبة وتركيبها لتحديد مرتكبي المخالفات المتمثلة في حرق المخلفات؛ مما يتسبب في تصاعد الأدخنة، مؤكدًا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه يوجد بالمدينة محطة فرز، جرى تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتحسين مستوى نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن محطة الفرز تتضمن ميني لودر محوري، ومكبس معادن، ومكبس مفروزات خفيفة، ومولدًا بقدرة 100 ك.ف.أ بخزان وقود سعة 500 لتر، بالإضافة إلى تركيب عدة مظلات معدنية لتغطية خط الفرز بمساحة 100 متر مربع، وتغطية المكابس على مساحة 65 مترًا مربعًا، وتركيب لوحة كهرباء لتشغيل محركين كهربائيين خاصين بخط سير الفرز، وتركيب خزانات مياه بموتورات تكفي استهلاك المحطة بسعة لا تقل عن 200 ألف لتر.