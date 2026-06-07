انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مطروح

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات التعريف بالمرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في القاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسين السنيني، السكرتير المساعد، وممثلي جامعة مطروح والجهات التنفيذية، وعدد من عمد ومشايخ مطروح والنقابات والمؤسسات الشريكة ورواد الأعمال وأعضاء لجنة مبادرة المشروعات الخضراء بمطروح.

وأكد المشاركون، أن المبادرة تستهدف دعم الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحويل المشروعات المحلية إلى نماذج ناجحة تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال دمج التكنولوجيا والاستدامة البيئية.

وشهد المؤتمر، استعراض آليات التقديم ومعايير اختيار المشروعات، والتعريف بطرق المشاركة، بجانب مناقشة سبل تعزيز الوعي البيئي وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات للمشاركة وتقديم المشروعات.

وأكد الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، الترحيب بالأفكار والمقترحات الجديدة والجادة، مع تأكيد المحافظة والجهات المشاركة استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات في الدورة الجديدة للمبادرة.

كما أكد تنظيم خطة عمل تشمل ندوات تثقيفية وجولات ميدانية للتعريف بالمعايير والضوابط وكيفية التقديم بالمبادرة.