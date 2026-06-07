محافظ بورسعيد يتابع رفع تراكمات المخلفات بمحيط كوبري قناة الاتصال في حي الضواحي

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أعمال إزالة ورفع تراكمات الرتش والمخلفات بمحيط كوبري قناة الاتصال بحي الضواحي؛ وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من انتظام العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وفوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، والعميد إسلام غريب، رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ.

وتابع محافظ بورسعيد، خلال جولته، أعمال رفع التراكمات والمخلفات المتراكمة بمحيط المنطقة، موجهًا بتكثيف معدلات العمل والدفع بالمعدات اللازمة لسرعة الانتهاء من رفع كل التراكمات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير الجارية تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ووجه محافظ بورسعيد، بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء كورنيش قناة الاتصال، والذي يعد أحد المشروعات التنموية والحضارية المهمة التي تستهدف توفير متنفس ترفيهي وخدمي لأهالي حي الضواحي، فضلًا عن المساهمة في تحسين الصورة البصرية للمنطقة وتعظيم الاستفادة من موقعها المتميز.

وشدد محافظ بورسعيد، على استمرار المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروع، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع بما يلبي تطلعات أهالي حي الضواحي ويعزز من المظهر الحضاري للمحافظة.