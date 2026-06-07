اليونيفيل: استهداف العسكريين في النبطية انتهاك جسيم لسيادة لبنان والقرار 1701

أكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تضامنها مع المؤسسة العسكرية اللبنانية وأسر الضحايا الذين سقطوا جراء غارة جوية استهدفت منطقة النبطية.

وعزّت (اليونيفيل) - في بيان - الجيش اللبناني وعائلات العسكريين الذين سقطوا جراء الغارة الجوية.

وأكدت "اليونيفيل" تضامنها مع المؤسسة العسكرية اللبنانية وأسر الضحايا، معربة عن أسفها لسقوط المزيد من الضحايا نتيجة التصعيد المستمر.

وشددت في بيانها على أن هذه الحوادث التي تقع على الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا جسيمًا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، كما تمثل خرقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، داعية إلى الالتزام بالقرارات الدولية والعمل على منع المزيد من التصعيد.