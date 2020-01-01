كاري لام: لجنة الأمن القومي لهونج كونج ستعمل سرا

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الأمن القومي التي تشكلت حديثا، ستعمل سرا لحماية الأمن القومي بموجب قانون جديد فرضته بكين على تلك الأراضي الأسبوع الماضي.

ولم تقدم لام تأكيدات للصحفيين خلال مؤتمر صحفي اليوم، بعد أن أثيرت مخاوف حول غموض الجرائم المتعلقة بالصحافة.

وبمطالبتها التأكيد بأن الصحافة ستحتفظ بحق تغطية أي موضوع، قالت لام إذا كان الصحفيون يستطيعون أن "يضمنوا بنسبة 100% أنهم لن يرتكبوا أي جريمة، فإنني سأفعل مثل ذلك".

وتمنح تفاصيل الإنفاذ التي تم نشرها مساء الاثنين صلاحيات واسعة للغاية للشرطة بموجب قانون الأمن القومي، بما في ذلك القدرة على مصادرة الأجهزة الإلكترونية ودخول المباني دون أمر، وتجميد الأصول وتقييد حركة الأشخاص.