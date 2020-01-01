 اليوم.. اجتماع وزاري عربي عن بُعد لبحث مخطط الضم الإسرائيلي لأراض عربية محتلة - بوابة الشروق
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اليوم.. اجتماع وزاري عربي عن بُعد لبحث مخطط الضم الإسرائيلي لأراض عربية محتلة

الضفة الغربية
الضفة الغربية
عمان - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 6:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 6:19 ص

يعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع وزاري عربي، افتراضي (عن بعد)؛ لبحث مخطط الضم الإسرائيلي لأراض عربية محتلة؛ ولبلورة موقف عربي موحد وداعم لدولة فلسطين في مواجهة المخططات الإسرائيلية بهذا الشأن.

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