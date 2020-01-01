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يعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع وزاري عربي، افتراضي (عن بعد)؛ لبحث مخطط الضم الإسرائيلي لأراض عربية محتلة؛ ولبلورة موقف عربي موحد وداعم لدولة فلسطين في مواجهة المخططات الإسرائيلية بهذا الشأن.