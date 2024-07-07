رئيس البديل الألماني يدعم ترشيح زميلته في رئاسة الحزب لمنصب المستشار

أعرب رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" تينو شروبالا، عن تأييده لترشيح زميلته في رئاسة الحزب أليس فايدل لمنصب المستشار.

وخلال مقابلته الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال شروبالا إن " فايدل ستكون مرشحة ممتازة لمنصب المستشار، وأنا سأدعم ذلك أيضًا".

في الوقت نفسه، أشار شروبالا إلى أنه لا يريد أن يستبق باتخاذ قرارات، وأردف:" فمثل هذا الأمر يحدده مؤتمر الحزب أو عموم الأعضاء في حزبنا".

أما فايدل نفسها، فكانت أبدت موقفا متحفظا حيال هذا الأمر خلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، حيث قالت: "أستطيع أن أتصور تقدم العديد من المرشحين غير أن الأمر لم يُحْسَم بعد" مشيرة إلى أنه سيتم البت في هذا الأمر في الأشهر القادمة من خلال مؤتمر للحزب أو استطلاع الأعضاء.

وكان الحزب أعاد انتخاب كل من شروبالا وفايدل لفترة ولاية ثانية لمدة عامين وذلك خلال مؤتمر عقده الحزب في أواخر حزيران/يونيو الماضي. وحصل شروبالا آنذاك على تأييد نحو 83% من مندوبي الحزب، في حين حصلت فايدل على تأييد نحو 80% من المندوبين.

يذكر أن الحزب لا يحتسب في نتائجه الممتنعين عن التصويت.

وقال شروبالا إنه يتوقع أن يقدم الحزب مرشحا لمنصب المستشار على أية حال في الانتخابات المزمع إجراؤها في العام المقبل، وأضاف:" هذا أمر شديد الوضوح لأنني أعتقد أن الناخبين ينتظرون هذا أيضا"، وأعرب عن اعتقاده بأن الحزب عليه أن يشن "هجوما مباشرا" على الحكومة الاتحادية.