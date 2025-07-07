أسد يهاجم امرأة في حديقة حيوان أسترالية ويصيب ذراعها بجروح بالغة

أصيبت امرأة بجروح بالغة في ذراعها عندما هاجمها أسد في حديقة حيوان أسترالية.

وذكرت حديقة حيوان "دارلينج داونز" في ولاية كوينز لاند أن المرأة/50 عاما/ كانت تشاهد حراس الحيوانات يعملون في منطقة الحيوانات آكلة اللحوم بالحديقة صباح يوم الأحد قبل ساعات الافتتاح، عندما تعرضت للهجوم.

وتم نقل المرأة بمروحية من بلدة بيلتون الريفية إلى عاصمة الولاية بريسبان حيث خضعت لعملية جراحية. وقالت حديقة الحيوان في بيان يوم الأحد إن حالتها مستقرة. وذكرت عدة وسائل إعلام أن المرأة فقدت ذراعها المصابة.

وقالت حديقة الحيوان إن الموظفين يعملون مع محققي سلامة أماكن العمل الحكوميين لتحديد كيف وقع الحادث. وأكدت حكومة الولاية أنه يجري التحقيق في الحادث.

وجاء في بيان حديقة الحيوان: "لسبب غير مفهوم، في هذه المرحلة، أمسك حيوان بها من ذراعها وألحق بها أضرارا بالغة".

وتابع البيان "لم يغادر هذا الحيوان حظيرته في أي مرحلة، ولم يكن هناك أي خطر على الموظفين أو الجمهور على الإطلاق".

وجاء في البيان: "بالتأكيد لن يتم قتل الحيوان أو معاقبته بأي شكل من الأشكال".