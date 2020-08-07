النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار واستخراج 3 جثامين من تحت الأنقاض بالغربية

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية.



وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام مساء الخميس أن النيابة العامة تلقت إخطارًا اليومَ بانهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية؛ حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وقد استخرجت 3 جثامين من تحت أنقاض العقار، وناظرتها النيابة العامة، وجارٍ استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.



كما ضبطت النيابة العامة ملف العقار المنهار وقرارات الترخيص والترميم وسائر القرارات الصادرة بشأنه لفحصها، كما تحصر النيابة العامة المتضررين من الحادث وسؤالهم وسؤال الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة، وقد أمرت النيابة العامة بتشكل لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان؛ لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره، وجارٍ استكمال التحقيقات.