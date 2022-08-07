النمسا تسجل 8379 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

سجلت النمسا 8379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين 815 ألفا و584، والوفيات إلى 20 ألفا و396.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و683 ألفا و895 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.