قالت حركة حماس، مساء اليوم السبت، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أجرى اتصالات مع مصر وقطر والأمم المتحدة، مؤكدا رفض ما يخطط له الاحتلال لاقتحام المسجد الأقصى.

وبحسب بيان حماس، نشرته وسائل إعلام فلسطينية، مساء السبت، أكد «هنية» ضرورة وقف الاقتحام اليوم، حتى لا تصل الأوضاع إلى مآلات لا يتحكم بها أحد، خاصة في ظل استمرار العدوان على الأهالي في غزة.‏

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 24 شهيدًا، و203 إصابات، موضحة أن من بين الشهداء 6 أطفال وسيدة (23 سنة) ومسنة.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد السماح للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى غدا، بما في ذلك أعضاء من الكنيست، وذلك عقب مشاورات أجراها مع قادة أمنيين.

ونقلت صحيفة هآرتس أن «الشرطة الإسرائيلية تستعد لمواجهات عنيفة في المسجد الأقصى غدا»، موضحة أن «عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، ينوي المشاركة في الاقتحام».

وسيشكل السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحات الأقصى غدا تصعيدا جديدا في القدس، يتوازى مع التصعيد في قطاع غزة، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما يستهدف قادة حركة الجهاد في القطاع، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري.