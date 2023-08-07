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الصين تتهم الولايات المتحدة باستخدام قضية البحر الجنوبي لزرع الفتنة

وكالات
نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 4:05 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 4:05 م

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين تعارض بشدة البيان الأمريكي الذي يهاجم الحقوق البحرية للصين في بحر الصين الجنوبي، ويدعم انتهاك الفلبين لسيادة الصين.

وأضافت الخارجية، في بيان، أن الصين تحث أمريكا على وقف استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لبث الفتنة، واحترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية، وفقا لقناة «سي جي تي إن» الصينية.

وأشارت إلى أن أمريكا هاجمت في بيان لها الحقوق البحرية المشروعة للصين وأيدت السلوك الاستفزازي غير القانوني للفلبين وهو ما تعارضه الصين بشدة.

ولفتت إلى أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني، إلا أن الفلبين أرسلت سفينتين لاقتحام مياه ريناي جياو دون إذن، في محاولة لنقل مواد بناء لأعمال صيانة كبيرة لسفن «بيتش» العسكرية غير القانونية.

وشددت وزارة الخارجية الصينية، على أن هذه الخطوة تنتهك سيادة الصين وتنتهك قانون سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.

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