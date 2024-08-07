الحرس الوطني الروسي يعزز الإجراءات الأمنية في محطة كورسك للطاقة النووية

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شددت قوات الحرس الوطني الروسي الإجراءات الأمنية في محطة كورسك للطاقة النووية.

وقال الحرس الوطني "في إطار الجهود المبذولة لضمان أمن المنشأة الحيوية، اتخذت وحدات الحرس الوطني إجراءات أمنية إضافية في محطة كورسك للطاقة النووية".

وأضافت وكالة تاس الروسية "نشر الحرس الوطني ووزارة الدفاع وخدمة الحدود قوات إضافية لقتال مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقتي كورسك وبيلجورود الحدوديتين".

وتعرضت منطقة كورسك الحدودية الروسية أمس لهجوم واسع النطاق من أوكرانيا. وتم إحباط محاولة لاختراق حدود روسيا. وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 26 مسيرة أوكرانية وعدة صواريخ فوق المنطقة.

وأسفرت الهجمات عن مقتل خمسة أشخاص. وقالت وزارة الصحة الروسية إن 24 شخصا، بينهم ستة أطفال أصيبوا.

وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذا الهجوم ووصفته بأنه عمل إرهابي آخر ارتكبته أوكرانيا ضد المدنيين.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا اليوم الأربعاء بارتكاب عمل استفزازي خطير، بهجومها على منطقة كورسك .





