 صحة غزة: استشهاد 24 وإصابة 110 آخرين جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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صحة غزة: استشهاد 24 وإصابة 110 آخرين جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 1:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 1:03 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ306 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدًا و110 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و677 شهيدًا و91 ألفًا و645 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له يوم أمس، أن القصف والأعمال العدائية مستمرة في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم، وتدمير البنية التحتية.

وذكر المكتب الأممي، أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، تعرضت 3 مدارس تؤوي نازحين في غزة للقصف، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

 

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