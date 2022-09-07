مستشار زيلينسكي: هجمات مضادة أوكرانية مزدوجة جارية الآن

بدأ الجيش الأوكراني هجومين مضادين ضد مواقع روسية في شرق وجنوب أوكرانيا، وفقا لما ذكره أوليكسي أريستوفيتش، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولم يقدم أريستوفيتش مزيدا من التفاصيل عن الموقع الذي وقعت فيه الهجومان المضادان، قائلا إن هذه المعلومات تعود لهيئة الأركان العامة للكشف عنها.

وأضاف أن الهجوم المزدوج يهدف إلى ربط الاحتياطيات الروسية ومنع الجيش الروسي من تعزيز جزء من الجبهة على حساب الجزء الآخر، مضيفا أن القوات الأوكرانية تضع بالفعل نظيراتها الروسية تحت الضغط.

وفي حين لم يتسن التحقق من تصريحات أريستوفيتش على الفور أفاد مراسلو التلفزيون الروسي الرسمي بأن بلدة بالاكليا في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا تعرضت لهجوم الثلاثاء وتمت استعادة السيطرة على مناطق من بينها قرية فيربيفكا.

وفي حين أن هجوما مضادا أوكرانيا في منطقة خيرسون في جنوب البلاد يجري تنفيذه منذ الأسبوع الماضي ، لم يقدم الجيش الأوكراني سوى القليل جدا من المعلومات حول تقدمه ، على الرغم من أن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية أشارت أيضا إلى وجود تقدم أوكراني في المنطقة.

واجتمع زيلينسكي مع كبار ضباطه العسكريين يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع. ولم يعلق بالتفصيل على الهجمات المضادة في خطابه المسائي عبر الفيديو، لكنه شكر جميع الجنود والنساء الأوكرانيين على دورهم.