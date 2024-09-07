حذر عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قائلا إن الأوضاع غزة مأساوية، والتدهور مستمر وخطير، وينذر بانهيار جميع العمليات الإنسانية داخل القطاع.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة Ten مساء السبت، إلى أن 96% من سكان القطاع يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، والذي يظهر بشكل قاس على الأطفال، موضحا أن المساعدات الغذائية التي تدخل القطاع حاليًا لا تغطي سوى 12% من احتياجات السكان بمعدل 70 شاحنة فقط.

وأضاف أن "جميع سكان قطاع غزة لم يتلقوا حصصهم الغذائية في شهر أغسطس الماضي؛ بسبب شح المواد الغذائية الناتج عن عوائق النقل في معبر كرم أبو سالم".

ونوه بأن بعض المناطق في شمال غزة تعاني من مجاعة يصاحبها انهيار في الأوضاع الصحية، مؤكدا أن سكان القطاع لم يعد لديهم القدرة على مقاومة الأمراض، مشيرا إلى انعكاس ذلك على انتشارها على نطاق واسع بين مئات الآلاف داخل القطاع.

وتوقع أن يصدم العالم بعد انتهاء الحرب الحالية بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض، قائلا: "سيفاجأ العالم بعد انتهاء هذه الحرب بأن عدد الذين قتلوا ليس فقط بسبب العمليات العسكرية ولكن بسبب الأمراض وسوء التغذية؛ سيكون أكبر بكثير من الأرقام المعلنة".



