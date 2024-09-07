ماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس بالانتخابات الأمريكية

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وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، بأنه مثير للاهتمام.

وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس.

كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية (ملفتة للنظر)، ما يعني أنها في حالة جيدة، وفق وكالة سبوتنيك.

وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» تعليقا على منشور أحد المستخدمين حول تصريح الرئيس الروسي: «مثير للاهتمام».

كما علقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح الرئيس الروسي. وأوصى البيت الأبيض بالتوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد تنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.