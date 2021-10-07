السعودية توقف 271 شخصًا في قضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"اليوم الخميس توقيف 271 شخصًا في قضايا فساد ورشوة بينهم موظفون بعدة وزارات.

وقالت "نزاهة" ، في بيان صحفي اليوم إنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 10 آلاف و329 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 139 متهما في قضايا إدارية وجنائية.

وأشارت إلى توقيف 271 مواطنًا ومقيما منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولفتت إلى توقيف موظفين يعملون في "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتورطهم بتهم"الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة" ، مشيرة إلى أنه "جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.