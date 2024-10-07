طرح البوستر الرسمي لفيلم رفعت عيني للسما تمهيدا لعرض 6 نوفمبر المقبل

طرحت شركة فلوكة فيلمز البوستر الرسمي لفيلم "رفعت عيني للسما"، تمهيداً لعرضه في دور السينما المصرية يوم 6 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك عقب إعلان مشاركة الفيلم بالمسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر لـ 1 نوفمبر المقبل.

ومؤخرا، أعلن مشاركة الفيلم أيضا بمهرجان شيكاغو في دورته الـ 60، الذي يعد من أقدم وأكبر المهرجانات في أمريكا، وتقام فاعلياته في شهر أكتوبر الحالي.

وحصل "رفعت عيني للسما" على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 77، ليصبح بذلك أول عمل مصري يفوز بها منذ تأسيسه.

كما حاز على استقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بالمهرجان، بحضور صناعه وبطلاته من فريق بانوراما برشا، ونال إشادات نقدية عربية وعالمية في عدد من الصحف، منها: اللوموند، وفرايتي، وسكرين دايلي.

بالإضافة إلى مشاركة الفيلم في جولة عالمية بعدد من المهرجانات عقب عرضه بكان، منها: Biarritz Film Festival و États généraux du film documentaire في فرنسا، DokuFest في كوسوفو، AfrikaFilmFestival في ألمانيا، DER NEUE HEIMATFILMinaus في النمسا.



وتدور أحداث "رفعت عيني للسما" حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة؛ لتسليط الضوء علي القضايا، التي تؤرقهن كالزواج المبكر، والعنف الأسري، وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

الفيلم بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، الذي يضم كلا من: ماجدة مسعود، وهايدي سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليديا هارون، ويوستينا سمير، وهو من إخراج ندى رياض، وأيمن الأمير.

"رفعت عيني للسما" منتج منفذ محمد خالد، وعلاقات عامة مروة الصاوي، ومساعدات الإخراج: هاميس البلشي، وضحى حمدي، ومديرو التصوير: دينا الزنيني، وأحمد إسماعيل، وأيمن الأمير، وتسجيل الصوت مصطفى شعبان، وسامح نبيل، وأسامة جبيل، وشدوى علي، وموسيقى تصويرية أحمد الصاوي، ومونتاج: فيرونيك لاجوارد، وأحمد مجدي مرسي، وأيمن الأمير، وندى رياض، وتنسيق ملابس ندى حسام.