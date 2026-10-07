ثنائي ريال مدريد أول الراحلين في ميركاتو الشتاء برغبة من مورينيو

بدأ جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، في تحديد ملامح قائمته خلال الفترة المقبلة، بعدما كشفت الأشهر الأولى له داخل النادي عن عدد من اللاعبين الذين لا يحظون بثقته، وعلى رأسهم الثنائي أندري لونين وراؤول أسينسيو.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ذا أتلتيك»، فإن المدرب البرتغالي لا يضع الثنائي ضمن خططه للموسم الحالي، في ظل عدم مشاركتهما مع الفريق حتى الآن، ليصبحا من أبرز المرشحين للرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان ريال مدريد قد حاول بالفعل التخلص من أسينسيو ولونين خلال سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن تجديد عقديهما مؤخرًا، إلى جانب حصولهما على رواتب مرتفعة، عرقل إتمام رحيلهما.

شهدت مسيرة راؤول أسينسيو تحولًا كبيرًا خلال فترة قصيرة، بعدما خطف الأنظار قبل موسمين عقب حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وقدم المدافع الإسباني مستويات مميزة دفعته إلى حجز مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد، كما حصل على فرصة تمثيل منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، في انطلاقة بدت واعدة للاعب لم يكن من أبرز المرشحين للوصول سريعًا إلى الفريق الأول.

لكن تراجع مستواه، إلى جانب بعض المشكلات خارج الملعب، جعلا وضعه يتغير بصورة كبيرة، ليتحول من لاعب أساسي في حسابات أنشيلوتي إلى خيار هامشي لدى المدربين الثلاثة الأخيرين لريال مدريد.

وحاول النادي الملكي بيع أسينسيو خلال الصيف، لكنه اصطدم بعقبة راتبه المرتفع، بعدما جدد عقده الموسم الماضي لمدة أربعة أعوام، وهو ما جعل التخلص منه أكثر صعوبة.

كما زادت الإصابات من تعقيد موقف اللاعب، إذ عانى من مشكلات في عظمة الساق منذ الموسم الماضي، قبل أن يخضع في الأول من أكتوبر الجاري لجراحة تحت إشراف الطبيب مانويل ليثي، بسبب إصابته بكسر إجهادي في عظمة الساق اليمنى.

ومن المتوقع أن يغيب أسينسيو عن الملاعب حتى بداية عام 2027، فيما حرص مورينيو على زيارته والاطمئنان عليه عقب خضوعه للعملية الجراحية، رغم أن المدرب البرتغالي لا يعتمد عليه ضمن خططه المستقبلية.

أما أندري لونين، فيختلف وضعه عن أسينسيو، إذ يجد الحارس الأوكراني نفسه خلف تيبو كورتوا في ترتيب حراس مرمى ريال مدريد، في ظل اعتماد النادي على أحد أبرز حراس العالم.

ورغم تجديد لونين عقده مع ريال مدريد حتى عام 2030 قبل نحو عام، فإن مورينيو لا يضعه ضمن حساباته، سواء في الوقت الحالي أو على المدى البعيد، ولا يراه حتى الخيار الثاني في مركز حراسة المرمى.

وكان لونين قد لعب دورًا بارزًا في مشوار ريال مدريد نحو التتويج الأخير بدوري أبطال أوروبا، بعدما حصل على فرصة المشاركة إثر إصابة كورتوا، إلا أن عودة الحارس البلجيكي أعادت الأوكراني إلى مقاعد البدلاء.

ويرغب مورينيو في إحداث تغييرات داخل قائمة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية، من خلال التعاقد مع عناصر جديدة، وهو ما يتطلب التخلص أولًا من بعض اللاعبين الذين لا يعتمد عليهم.

ويأتي أسينسيو ولونين على رأس قائمة المرشحين للرحيل، إلا أن عقديهما الممتدين ورواتبهما المرتفعة قد يمثلان عائقًا أمام ريال مدريد في إتمام عملية خروجهما خلال يناير المقبل.