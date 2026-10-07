22 لاعبًا بقائمة المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا

أعلن أحمد سامي، مدرب المصري البورسعيدي، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب المصري مع سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يستضيفه استاد السويس الجديد.

وضمت القائمة 22 لاعبًا كالتالي:

محمود حمدي، ​عصام ثروت، ​محمد سيحا لحراسة المرمى.

في الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عبد الوهاب نادر، مصطفى العش، محمد شكري، حسن علي، علي سليمان.

في الوسط، محمد مخلوف، حسين فيصل، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، عبد الله الزياني، محمود حمادة، خير الدين طوال، ياسين الملاح.

الهجوم: أحمد القرموطي، محمد الشامي، منذر طمين.