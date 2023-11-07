المقاومة الإسلامية في العراق تستخدم صاروخ أقصى 1 لأول مرة في قصف للقواعد الأمريكية

كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الاثنين، النقاب عن أنها قصفت قواعد أمريكية في العراق وسوريا بصاروخ متوسط المدى من طراز /أقصى 1/ للمرة الأولى، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم أنه "ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أمريكية تكشف المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، وللمرة الأولى عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز /أقصى 1/ الخدمة".

وذكر البيان لقد "جرى إطلاق هذا الصاروخ لاستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي بالعراق وسوريا في بعض عملياتها".

وكانت المقاومة الاسلامية في العراق قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، عن أنها قصفت أربع قواعد أمريكية بستة هجمات في العراق وسوريا.

وبحسب بيان للمقاومة الإسلامية في العراق فإن "القصف شمل أربع قواعد للإحتلال الأمريكي، بستة هجمات استهدفت ثلاثة منها قاعدة /عين الأسد/ غربي العراق وقاعدة الإحتلال/حرير/ قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق، وقاعدتي /تل البيدر/ شمالي سوريا و/التنف/ جنوبي سوريا بضربة لكل واحدة".

ولأول مرة تعلن المقاومة الإسلامية في العراق عن توجيه ضربات متعددة بإتجاه القواعد الأمريكية خلال نفس اليوم، بعد أن كانت قد وجهت أكثر من 36 ضربة منفردة بطائرات مسيرة وصواريخ للقواعد الأمريكية منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قبل شهر.