 الكويت تطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع لردع تهديدات الحوثيين لأمن السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع لردع تهديدات الحوثيين لأمن السعودية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 7:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 7:44 ص

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي.

‏وأوضحت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين أن "استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.


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