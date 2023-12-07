وزيرة التنمية الألمانية: كوب 28 يشهد الرمق الأخير لصناعة الوقود الأحفوري

يشهد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، الرمق الأخير لصناعة الوقود الأحفوري، بحسب ما ذكرته وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه.

وأضافت: "ولكن في نهاية الأمر، فإن الدول النفطية نفسها لطالما كانت تعرف منذ فترة طويلة أن نموذج أعمالها سيختفي، وبالتالي فإنها تستثمر بقوة في مجالات الطاقة المتجددة".

وأدلت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتلك التصريحات التي نشرت اليوم الخميس، لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، بينما يستمر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 لتغير المناخ "كوب 28" في دولة الإمارات.

ومن وجهة نظرها، فإنه من المؤكد أنه سيتم التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.

وأضافت أنه من غير المؤكد ما إذا كان سيتم اتخاذ القرار في دبي.

ومن ناحية أخرى، لا تزال جنيفر مورجان المبعوثة الألمانية الخاصة بقضايا المناخ، ترى اختلافات كبيرة بين كل دولة على حدة، فيما يتعلق بهدف الاتفاق على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ومع ذلك، فإنها تستشعر أيضا الإرادة من أجل إحراز تقدم بين العديد من الدول الموقعة على الاتفاق.