 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الخضر جنوب بيت لحم وقرية النبي صالح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الخضر جنوب بيت لحم وقرية النبي صالح


نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 9:35 م | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 9:35 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال الخضر عبر مدخل الريف الغربي، وتمركزت في مناطق "التل" و "الجامع الكبير" و "البوابة"، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن جنود الاحتلال انتشروا في منطقة البوابة، ومنعوا حركة مرور المركبات والفلسطينيين.


كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت وتحليق لطائرة مسيرة، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

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