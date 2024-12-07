التليفزيون السوري: القضاء على 2500 إرهابي من جبهة النصرة خلال الأسبوع الماضي

أفاد التليفزيون السوري، بارتفاع قتلى إرهابيي جبهة النصرة وتنظيماتها إلى نحو 2500 خلال الأسبوع الماضي، خلال تصدي الجيش بمساندة سلاح الجو الروسي لهم.

وأكد مصدر عسكري وفقا للتليفزيون السوري، أن الطيران الحربي السوري الروسي قضى على عشرات من الإرهابيين خلال ضربات نفذها على تجمعاتهم بريف حمص الشمالي، فيما أكدت القوات المسلحة السورية أن قواتها العاملة في "درعا" و"السويداء" أقامت طوقا دفاعيا وأمنيا قويا ومتماسكا، بعد قيام عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش.

وفى السياق، أعلنت مصادر إعلامية رسمية سورية قولها إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ ضربات مركزة على تجمعات المسلحين في ريف حمص الشمالي الشرقي وقضى على العشرات منهم.

وأشارت إلى أن قوات الجيش السوري قصفت بالمدفعية والصواريخ مواقع الفصائل المسلحة وخطوط إمدادهم، لافتة إلى أنها حققت إصابات مباشرة.