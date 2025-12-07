مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل الميرنجي لمباراة سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني 2025-2026.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ14 ولديه 16 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو - إدير ميليتاو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أندري لونين - سيرخيو ميستري - إدواردو كامافينجا - إندريك - رودريجو - جونزالو جارسيا - داني سيبايوس - إبراهيم دياز - أنطونيو روديجير - فرانكو ماستانتونو - جوان مارتينيز.