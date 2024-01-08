أحمد حسن ضمن رباعي أساطير أفريقيا في برنامج سفراء كاف

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تسجيل أربعة من أساطير الكرة الإفريقية في برنامج سفراء كاف المنشأ حديثا.

واختار كاف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق سفيرًا له ‏برفقة مجموعة من أساطير القارة السمراء.‏

وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي، إنه تم اختيار أربعة من أساطير كرة القدم الأفريقية وهم، أحمد حسن والسنغالي حاج ضيوف ‏والغاني أسامواه جيان والنيجيري جاي جاي أوكوشا، ليكونوا سفراء للاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الفترة القادمة‎.‎

وأوضح الاتحاد الإفريقي، أنه تم تسجيل الرباعي ضمن برنامج سفراء الكاف الجديد، والذي يهدف إلى الترويج للبطولات الإفريقية ‏وكذلك المبادات الخيرية التي ينظمها الكاف، فيما كان الصقر قد شارك مؤخرًا في تسليم جوائز الأفضل في القارة، فضلا عن اختياره ‏لتقديم كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.‏

كما يساهم سفراء كاف في أنشطة أخرى بما في ذلك البطولات والمبادرات الخيرية.

وأشار كاف في بيانه إلى أن اختيار الأساطير الأربعة جاء بناء على الإنجازات الرياضية والمهنية والتأثير الاجتماعي والقيمة التجارية.

ويعتبر أحمد حسن أحد أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ كرة القدم الإفريقية، إذ توج بأربعة ألقاب لأمم إفريقيا بقميص منتخب مصر.