انطلاق مهمة عسكرية أوروبية في البحر الأحمر قريبا

صرح العديد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأربعاء، بأن خطط تأمين مهمة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين قاربت على الانتهاء.

وتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي لإطلاق المهمة التي تسمى "عملية أسبيدس" الشهر الماضي. وتشمل المهمة نشر سفن حربية أوروبية ونظم الإنذار المبكر المحمولة جوا لحماية سفن الشحن في المنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ إجراء كتابي غدا الجمعة، يفضي إلى قرار رسمي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإطلاق المهمة. وهذا متوقع في اجتماعهم المقبل في 19 فبراير.

وأفادت صحيفة دي فيلت الألمانية بأن مدينة لاريس اليونانية سوف تكون مركز قيادة العمليات للمهمة وسيكون قائده أدميرال يوناني.

ومنذ الحرب الإسرائيلية في غزة، هاجم المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران بشكل متكرر السفن التي لديها صلة مزعومة بإسرائيل في البحر الأحمر، مما أجبر شركات الشحن الكبرى على تجنب هذا المسار التجاري بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس.

وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الحلفاء الغربيين غارات على العديد من مواقع الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط وإثارة احتمالية اندلاع صراع إقليمي أوسع.