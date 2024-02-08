 في أقل من 72 ساعة.. هجوم ثالث لطائرات درونز على أكبر قاعدة أمريكية في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في أقل من 72 ساعة.. هجوم ثالث لطائرات درونز على أكبر قاعدة أمريكية في سوريا

وكالات
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 8:37 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 8:37 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بوقوع دوى انفجار في القاعدة الأمريكية الأكبر في سوريا، نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار استهدفت القرية الخضراء التي تحوي مساكن للجنود الأمريكيين في القاعدة بريف دير الزور.

ويعتبر هذا الهجوم الانتقامي الثالث للجماعات المسلحة الإيرانية على القواعد الأمريكية بعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذها، بحسب المرصد السوري.

وكان المرصد قد أفاد، أمس، بدوي انفجارات في محيط حقل العمر النفطي الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، ناجمة عن استهداف القاعدة بطائرات بدون طيار انتحارية أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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