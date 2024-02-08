معبر رفح يستقبل 76 مصابا فلسطينيا ومرافقهيم وإدخال 84 شاحنة مساعدة ووقود لغزة

استقبلت الجهات الطبية والمختصة داخل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، المصابين والمرضى الفلسطينيين، وأصحاب الجوازات الأجنبية، والمصريين القادمين من قطاع غزة.

وأكد مصدر في معبر رفح البري، أنه تم تجهيز استقبال 40 مصابًا ومريضا فلسطينيا، و36 مرافقا لهم، منقولين من مستشفيات "الرنتيسي، والأقصى، وناصر، والصداقة التركي، والأوربي" في قطاع غزة؛ لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأشار المصدر إلى بدء استقبال 118 مصريا، و53 فردا من حملة الجوازات الأجنبية قادمين من قطاع غزة، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة للمرور من معبر رفح البري.

كما غادر الأراضي المصرية اليوم 22 فردا من وفود دولية، وإدخال 80 شاحنة مساعدات، و4 شاحنات وقود، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع المصدر، أن معبر رفح البري استقبل أمس الأربعاء 487 فردا، بينهم 388 حملة جنسيات، و9 جرحى، و10 مرضى، و34 مرافقا، و1 من هيئة برجيكت، و5 من الهيئة الطبية الدولية، و6 من هيئة مدي جلوبال، و2 من هيئة إنقاد الطفل، و14 وفد UN، و6 وفود صليب أحمر، و3 من المطبخ العالمي، كما غادر الأراضي المصرية 53 فردا، بينهم 18 فلسطينيا، و29 وفد UN، و6 وفود صليب أحمر.