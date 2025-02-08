الأرصاد: طقس شتوي بارد حتى نهاية الأسبوع وفرص لسقوط أمطار

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تحدث الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن طقسًا شتويًّا باردًا يستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى وصلت إلى 9 درجات مئوية، مؤكدًا أن هناك فرص سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على محافظات ومدن الساحل الشمالي والوجه البحري وتمتد لمناطق من القاهرة وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وتابع: «نمر بأجواء شتوية شديدة البرودة على جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الحالي»، مؤكدًا أن درجات الحرارة على مناطق جنوب الصعيد من الممكن أن تصل في ساعات النهار لـ 21 درجة مئوية.

ولفت إلى أنه في فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتسجل درجة حرارة أقل من القاهرة الكبرى.