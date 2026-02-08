أطلقت محافظة قنا، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى توظيف الشباب، المقام بمقر النادي الاجتماعي بقنا، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لتمكين شباب الخريجين وربطهم بسوق العمل المباشر.

وافتتح اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، فعاليات الملتقى، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع إحدى الشركات، ومشروع "النمو الأخضر" (اليونيدو)، ومديريات العمل، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصندوق الاجتماعي، وممثلي الجمعيات، ووحدة السكان، ووحدة تكافؤ الفرص.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن الملتقى شهد إقبالًا كثيفًا من الراغبين في فرص العمل، ويأتي في إطار جهود الدولة للحد من البطالة، كجزء من استراتيجية المحافظة لتمكين الشباب وربطهم بسوق العمل المباشر.

وتابع محافظ قنا، أن الملتقى يوفر ما يزيد على 1500 فرصة عمل حقيقية تغطي قطاعات اقتصادية حيوية، منها الصناعات التحويلية، والإنتاج الصناعي، والخدمات، والطب، والمؤسسات التنموية، بحضور 35 شركة ومصنعًا من القطاع الخاص في مختلف المجالات، منها مصانع الأخشاب، وتشكيل المعادن، وأفران الغاز، والبلاستيك، والرخام، والأسمدة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والمستشفيات الخاصة، وشركات الأمن والحراسة.

فيما أضاف اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، أن المحافظة تعمل كحلقة وصل مستمرة بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل لضمان دفع عجلة التنمية الاقتصادية في صعيد مصر، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد توظيف الشباب، بل ضمان حقوقهم من خلال مراجعة مستويات الأجور والمزايا التأمينية مع الشركات المشاركة.