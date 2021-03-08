تشيلي تمدد العمل بقانون الحماية والمساعدات جراء كورونا حتى يونيو

أعلن رئيس تشيلي سباستيان بينيرا، تمديد قانون حماية الوظائف حتى السادس من يونيو المقبل، في خضم جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقا لبيان صادر عن الرئاسة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن الحكومة التشيلية زادت أيضا بعض المساعدات للشركات التي تقوم بتوظيف عمالة جديدة أو إعادة تشغيل عمالة متوقفة.

ووفقا للبيان، زادت المساعدات للشركات التي توظف سيدات في عمر 18 و24 عاما من 270 ألفا إلى 290 ألف بيزو (395 دولارا) عن كل موظفة جديدة.

وتغطي زيادة المساعدات أيضا تعيين أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء في البيان أن المساعدات المقدمة للشركات التي تعيد تشغيل عمالة من نفس المجموعات المتوقفة، سترتفع من 160 ألفا إلى 200 ألف بيزو (273 دولارا) لكل عامل.

ومنذ أغسطس الماضي، استعادت تشيلي أكثر من 800 ألف وظيفة، بعدما خسرت 1.8 مليون وظيفة جراء الجائحة، وفقا للبيان الرئاسي.