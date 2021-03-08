مصرع فتاة وإصابة 5 آخرين جراء حادث تصادم بالبحيرة



لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 5 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري تويابة بطريق الخيري في عزبة العمدة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي دمنهور التعليمي، يفيد بوصول مصابين ووفيات بحادث تصادم.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري سيارة وتوكتوك، بالطريق الخيري بعزبة العمدة التابعة لمركز دمنهور.



وأسفر الحادث عن وفاة " كريمة عبد الرحمن السنوسي" 26 عامًا، واصابة 5 أخرون وهم كل من:" حسن محمد حسن، 17 عامًا، أحمد إبراهيم علي، 25 عامًا، محمود محمد كارم محمود، 30 عامًا، شعبان حسن محروس 40 عامًا، فريد شوقي محروس، 40 عامًا، وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم".



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.