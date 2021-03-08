ارتفاع قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال فبراير الماضي

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أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال فبراير الماضي بنسبة 2ر6% سنويا إلى 104ر578 تريليون ين.

كانت قيمة القروض قد زادت خلال يناير الماضي بنسبة 6% وفقا للبيانات المعدلة وليس بنسبة 1ر6% وفقا للبيانات الأولية.

وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 9ر5% سنويا إلى 250ر502 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 7ر5% سنويا خلال يناير الماضي.

وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة بنسبة 5ر8% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 853ر75 تريليون ين في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية بنسبة 7ر4% سنويا إلى 267ر3 تريليون ين.