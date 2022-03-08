ألمانيا تسجل 156 ألف إصابة بكورونا و324 حالة وفاة خلال 24 ساعة

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا لليوم السادس على التوالي.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1293.6، مقابل 1259.2 أمس الاثنين. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 1213، وقبل شهر 1441.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 156 ألفا و799 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 122 ألفا و111 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 324 حالة، مقابل 235 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 16 مليونا و26 ألفا و216 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 12 مليونا و525 ألف شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 124 ألفا و450 شخصا.