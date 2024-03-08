ضبط 36 طن سكر وأرز قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، حملة على أحد المخازن غير المرخصة بناحية منقباد ملك المدعو (م.ك.ط)، أسفرت عن ضبط 20 طن سكر، و16.850 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء.

شارك في الحملة، المحاسب أمجد الفونس وعبدالله عبدالمولي، ومحمد الشحات ومحمد حسانين، وعصام دسوقي وأحمد حسن، ومحمد فتحي معاوني الضبط بمديرية التموين، وبالاشتراك مع قوة أمنية بمركز أسيوط ضمت الرائد وليد نادر نائب مأمور مركز اسيوط، والنقيب محمد طوسن معاون مباحث مركز أسيوط، والنقيب أسامة حمزة رئيس نقطة نجع سبع.

تم التحفظ على المضبوطات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.