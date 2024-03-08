مقرر أممي: 70 % من المنازل في غزة مدمرة



أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال أن الدمار في قطاع غزة غير مسبوق طال 70 بالمائة من المنازل وأن ما يحدث يرقى لإبادة جماعية.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في الجلسة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

ووصف راجاجوبال تصرفات إسرائيل بأنها "ضد النظام بكل معنى الكلمة" عقب قرار التدابير الاحترازية الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في 26 يناير الماضي، مبينًا أن المحكمة قضت بأنه لا ينبغي لإسرائيل الانخراط في أعمال يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية.

وقال: "إسرائيل بعيدة كل البعد عن القيام بذلك فهي تنفذ هجمات ذات أهداف محددة تعني المزيد من القتل والدمار وخاصة انتهاكات القانون الدولي".

وأضاف: "مع الأسف ليس هناك شك في أن ما بدأ كنزاع مسلح مع بعض الانتهاكات الروتينية لقانون الحرب تحول تدريجياً إلى جرائم ضد الإنسانية والآن إلى أعمال إبادة جماعية".

وشدد أن الدمار في غزة "غير مسبوق" مقارنة بالصراعات الأخيرة الأخرى التي تشمل حلب بسوريا، وماريوبول في أوكرانيا ومدن مدمرة أخرى في التاريخ.

وأشار إلى أن 70 بالمائة من المنازل في عموم غزة تدمرت، و80 بالمئة في شمال غزة، فضلًا عن تدمير كامل البنية التحتية المدنية.