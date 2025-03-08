احتفلت المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، باليوم العالمي للمرأة، بمشاركة السائحين من مختلف جنسيات العالم، واكتست حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة بالزينة والورود، وإعداد بوفيه من المأكولات والمشروبات المختلفة، ومشاركة فرق الانيميشن على أنغام الموسيقى والأغاني الشعبية.

قال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن الفنادق السياحية تحرص على الاحتفال بيوم المرأة العالمي سنويًا، كون الأجانب من مختلف الجنسيات يهتمون بمثل هذه المناسبات، لذا تعد هذه الاحتفالات أحد أهد الدعاية العالمية للسياحة بمدينة شرم الشيخ، خاصة أنها تيح لهم أجواء ترفيهية تشهد قبولًا واستحسان منهم، إضافة إلى أنهم يستشعرون أن المجتمع الشرقي يحترم ويقدر المرأة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة، أن إلى أن مثل هذه الاحتفالات تهدف إلى دعم القطاع السياحي، وإلقاء الضوء على الطبيعة الساحرة بجنوب سيناء، حيث يحرص َمعظم المشاركين على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد أحد وسائل التسويق السياحي.

وأكد أن منتجعات شرم الشيخ السياحية تشهد اقبالًا من مختلف الجنسيات عليها للاستمتاع بأجوائها الدافئة، وطبيعتها الخلابة، والتنوع الكبير في مقاصدها السياحية، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغالات السياحية تجاوزت الـ 73 %.

ومن جانبه، قال ماجد توفيق، مدير أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، إن الفنادق نظمت عروضًا فنية، بمشاركة فريق الأنيميش، وحفلات الفوم بارتي، ومسابقات ترفيهية على حمامات السباحة والشواطئ، بمشاركة الوفود السياحية من مختلف الجنسيات.

وأضاف "ماجد"، أن برنامج الاحتفالات تضمن أغذية ومشروبات، وتوزيع هدايا تذكارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مؤكدًا أنها لاقت قبول غير عادي من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

جدير بالذكر، أنه اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم 8 مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم. والاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.