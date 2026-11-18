أعلن البيت الأبيض الثلاثاء سحب ترشيح الدكتورة هايدي أوفرتون لرئاسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وسط مؤشرات متزايدة على عدم امتلاكها الأصوات اللازمة للحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وأمضت أوفرتون، وهي طبيبة ومستشارة للبيت الأبيض لشؤون السياسة الداخلية، معظم حياتها المهنية في العمل مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب أو مع جماعات محافظة تتبنى توجهاته. واعتُبر ترشيحها في أغسطس خطوة تهدف إلى إسناد قيادة إدارة الغذاء والدواء إلى شخصية موالية لترامب قادرة على تحقيق الاستقرار، بعد عام مضطرب شهدته الإدارة في عهد أول مفوض لها خلال ولاية ترامب الحالية، الدكتور مارتي ماكاري.

لكن أوفرتون واجهت تساؤلات من الحزبين داخل مجلس الشيوخ بشأن مدى استعدادها لاتخاذ مواقف مستقلة عن ترامب، خصوصا فيما يتعلق بادعاءاته غير المدعومة بأدلة بشأن مخاطر لقاحات الأطفال.

وقال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، وهو طبيب من ولاية لويزيانا ويرأس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في وقت سابق الثلاثاء إنه لم يحسم موقفه من ترشيح أوفرتون، وذلك قبل تصويت حاسم على ترشيحها كان مقررا الأربعاء.

وكان كاسيدي وصف في وقت سابق دعم أوفرتون خطة ترامب لتفكيك اللقاحات المركبة، ومنها لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، بأنه "يكاد يكون سببا كافيا لاستبعادها". كما استجوبها خلال جلسة استماع في سبتمبر بشأن استقلاليتها العلمية ومدى استعدادها لمعارضة مواقف ترامب ووزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور، المعروف بانتقاداته للقاحات منذ فترة طويلة.

وكانت أوفرتون بحاجة إلى أصوات جميع الأعضاء الجمهوريين الاثني عشر في لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ للحصول على الموافقة على ترشيحها، في حين يشغل الديمقراطيون 11 مقعدا في اللجنة. ومن دون دعم اللجنة، لم تكن فرصها كبيرة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ خلال تصويت كامل في قاعة المجلس.

ويسارع الجمهوريون إلى محاولة المصادقة على جميع مرشحي ترامب الحاليين قبل تسليم السلطة في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في يناير .