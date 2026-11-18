أعلن الجيش الكويتي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الكويتية اعترضت هجمات بطائرات مسيرة معادية، في وقت تعرضت فيه الدولة الخليجية لهجوم مجددا وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال الجيش إن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع هجمات بطائرات مسيرة معادية، مضيفا أن أي أصوات انفجارات سُمعت في البلاد ناجمة عن عمليات اعتراض تلك الهجمات. ولم يحدد الجيش مصدر الطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الأمريكي شن ضربة على موقع للصواريخ تابع للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم بمضيق هرمز، ووصفها بأنها رد على استهداف سابق. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق استهداف منشأة رادار أمريكية في البحرين.